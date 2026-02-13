Ruhige Weiberfastnacht: Deutlich weniger Polizei-Einsätze

Köln/Düsseldorf - Die Nacht nach dem Karnevalsauftakt an Weiberfastnacht ist in Köln und Düsseldorf vergleichsweise ruhig geblieben.

Trotz insgesamt ruhiger Nacht musste die Polizei in mehreren Fällen wegen Gewalt- und Sexualdelikten einschreiten. © Thomas Banneyer/dpa

Zu den schon am Donnerstagabend gemeldeten Vorfällen seien keine weiteren dazugekommen, sagte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen in Köln. Nach aktuellem Stand sei es in der Nacht ruhig geblieben.

Auch ein Sprecher der Polizei Düsseldorf beschrieb die Nacht als ruhig. "Das Wetter hat mitgespielt - oder auch nicht, je nachdem, wie man das sieht", sagte er. Es hatte am Donnerstag geregnet, was wohl viele Karnevalsfreunde von der Anreise und vom Feiern im Freien abgehalten hatte.

Deutlich weniger Feiernde als in den Vorjahren hätten überwiegend friedlich gefeiert, bilanzierte die Kölner Polizei. 35 Menschen wurden laut Mitteilung in Gewahrsam genommen - unter anderem, um Platzverweise durchzusetzen.

Nach angezeigten sexuellen Belästigungen, Körperverletzungen und Diebstählen seien erste Ermittlungen eingeleitet worden.