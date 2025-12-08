Schock in Oberhausen: Ladenlokal-Decke stürzt ein und hinterlässt Trümmerfeld
Von Helge Toben und Alina Eultgem
Oberhausen - In einem Ladenlokal in Oberhausen ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten herabgestürzt.
Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 100 Quadratmeter Decke sollen an dem Geschäft auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Sterkrade offenbar plötzlich heruntergekommen sein.
Warum, ist noch völlig unklar. Als die Decke einstürzte, hielten sich nach Angaben eines Sprechers die Betreiberin des Ladenlokals sowie zwei weitere Menschen in dem Raum auf.
30 Einsatzkräfte waren umgehend zur Stelle und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Lokal.
Unter den herabgestürzten Baustoffen suchten sie nach weiteren Personen, auch angrenzende Bereiche des Wohn- und Geschäftsgebäudes wurden kontrolliert.
Das Gebäude habe keinen Schaden genommen, aber die Räumlichkeiten des Ladenlokals seien bis auf Weiteres nicht nutzbar, hieß es weiter. Der Einsatz konnte schon nach 45 Minuten beendet werden.
Welcher Art das in dem Laden betriebene Geschäft war, wurde zunächst nicht bekannt.
Titelfoto: Feuerwehr Oberhausen