Schock in Oberhausen: Ladenlokal-Decke stürzt ein und hinterlässt Trümmerfeld

Oberhausen - In einem Ladenlokal in Oberhausen ist eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten herabgestürzt.

Die eingestürzte Decke hinterließ ein wahres Trümmerfeld. © Feuerwehr Oberhausen

Verletzt wurde niemand, wie die Feuerwehr mitteilte. Rund 100 Quadratmeter Decke sollen an dem Geschäft auf der Bahnhofstraße im Stadtteil Sterkrade offenbar plötzlich heruntergekommen sein.

Warum, ist noch völlig unklar. Als die Decke einstürzte, hielten sich nach Angaben eines Sprechers die Betreiberin des Ladenlokals sowie zwei weitere Menschen in dem Raum auf.

30 Einsatzkräfte waren umgehend zur Stelle und verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Lokal.

Unter den herabgestürzten Baustoffen suchten sie nach weiteren Personen, auch angrenzende Bereiche des Wohn- und Geschäftsgebäudes wurden kontrolliert.