Seltener Anblick: Polarlichter strahlen über NRW

Viersen - NRW hat in der Nacht auf Dienstag einen echten Hingucker geboten: Über dem Land waren Polarlichter zu sehen.

Seltenes Naturspektakel über NRW: In der Nacht war ein grüner Schimmer am Himmel zu sehen. © Jan Ohmen

Normalerweise leuchten Polarlichter vor allem in Ländern wie Norwegen oder Island. In der Nacht auf Dienstag war das anders: Ein starker "Sonnenwind" hat Teilchen von der Sonne Richtung Erde geschleudert.

Diese Teilchen treffen in der oberen Atmosphäre auf Luftmoleküle und bringen sie zum Leuchten, und zwar in den typischen Farben wie Grün oder Pink.

Fotos aus Viersen am Niederrhein zeigen, wie außergewöhnlich dieser Anblick war. Denn: So ein Schauspiel ist hierzulande kein alltägliches Ereignis.

Polarlichter über NRW sind selten und treten nur bei besonders starken Sonnenstürmen auf. Oft nur ein paar Mal im Jahr, manchmal auch nur alle paar Jahre.