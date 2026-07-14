Sinnlos-Aktion am Bahnhof: Polizei muss wegen Pflanzenkübel ausrücken

Paderborn - An einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen ist ein Pflanzenkübel an einer ungewöhnlichen Stelle aufgetaucht.

Der 15-Kilo-Kübel hatte dort oben keinen sicheren Stand. © Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

Am Bahnhof Paderborn-Schloß-Neuhaus haben bislang unbekannte Spaßvögel im Laufe des Montags einen 15 Kilogramm schweren Pflanzenkübel auf das Dach eines Wartehäuschens gehievt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.

Sobald ein Zug vorbeifuhr, fing der Kübel an zu wackeln und drohte, auf den Bahnsteig zu stürzen.

Um mögliche Schäden zu vermeiden, alarmierte ein Zeuge die Bundespolizei.

Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde die "außergewöhnliche Dachbegrünung" schließlich entfernt.