Sinnlos-Aktion am Bahnhof: Polizei muss wegen Pflanzenkübel ausrücken
Paderborn - An einem Bahnhof in Nordrhein-Westfalen ist ein Pflanzenkübel an einer ungewöhnlichen Stelle aufgetaucht.
Am Bahnhof Paderborn-Schloß-Neuhaus haben bislang unbekannte Spaßvögel im Laufe des Montags einen 15 Kilogramm schweren Pflanzenkübel auf das Dach eines Wartehäuschens gehievt, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte.
Sobald ein Zug vorbeifuhr, fing der Kübel an zu wackeln und drohte, auf den Bahnsteig zu stürzen.
Um mögliche Schäden zu vermeiden, alarmierte ein Zeuge die Bundespolizei.
Mit Unterstützung der Feuerwehr wurde die "außergewöhnliche Dachbegrünung" schließlich entfernt.
Woher der Pflanzentopf stammt, ist dagegen noch unklar. Die Polizei geht davon aus, dass er in Bahnhofsnähe gestohlen wurde. Wer auch immer diesen Kübel vermisst, kann ihn sich in der Wache der Bundespolizei am Paderborner Hauptbahnhof zurückholen.
Titelfoto: Bildmontage: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin