So wird Euer Valentinstag in NRW besonders romantisch: Fünf Ausflugs-Ideen für Verliebte

Einblicke in das Liebesleben der Tiere oder freier Eintritt nach einem Kuss an der Museumskasse: Hier finden Verliebte am Valentinstag in NRW tolle Angebote.

Von Florentine Dame NRW - Ob Zoo, Sauna, Kirche oder Museum: Rund um den Valentinstag warten in Nordrhein-Westfalen ungewöhnliche Angebote auf Paare. Die Palette reicht vom Blick ins Liebesleben im Tierreich über gemeinsame Wellness-Erlebnisse bis hin zu Segnungen, Sonderführungen und freien Museumseintritten mit Kuss-Garantie. Hier gibt's einen Überblick über besondere Aktionen.

Tierische Liebe - Führungen im Zoo

In vielen Zoos in NRW werden am Valentinstag Führungen für Verliebte angeboten. © Roland Weihrauch/dpa Wie paaren sich wohl Stachelschweine, wieso brauchen Pelikane die ganze Kolonie, um in Stimmung zu kommen, und wie zeigen Erdmännchen ihre Zuneigung? Auf solche oder ähnliche Fragen rund um das Balzverhalten und die Fortpflanzung von Tieren gibt es auf speziellen Valentinsführungen in manchen nordrhein-westfälischen Zoos eine Antwort, etwa in der Zoom Erlebniswelt in Gelsenkirchen oder dem Wuppertaler Zoo. Im Krefelder Zoo warten nach der Führung über die Geheimnisse der Tierliebe ein Glas Sekt und Fingerfood auf die Verliebten. Nordrhein-Westfalen Großeinsatz in Troisdorf: Mehrfamilienhaus steht in Flammen Der Duisburger Zoo lockt tagsüber mit einem ermäßigten Pärchenticket, abends wird es besonders stimmungsvoll: Im Schein der Taschenlampe bekommen angemeldete Besucher das Liebesleben der Zoobewohner nahegebracht. Dabei geht es auch um explizite Details: Die Führung richtet sich daher ausdrücklich an ein volljähriges Publikum.

Gemeinsam schwitzen und entspannen

In vielen Thermen und Sauna-Landschaften werden am Valentinstag spezielle Angebote für Paare gemacht. © Lars Penning/dpa Auch viele Sauna-Landschaften, Wellness-Tempel oder Thermen werben zum Valentinstag ausdrücklich um Paare, die es sich gemeinsam gut gehen lassen wollen: Im Maritimo in Oer-Erkenschwick setzt man etwa auf akustisch vermittelte romantische Atmosphäre durch sphärische Klänge und eine DJ-Session mit Liebesliedern. In der Essener Grugapark Therme und im Bahia in Bocholt bekommen die Aufgüsse eine besondere Valentins-Note, wie es in Ankündigungen heißt. Das Lago in Herne hat für eine begrenzte Zahl von Paaren exklusive Romantik-Pakete gepackt: Die Saunazeit in romantischer Atmosphäre mit Dinner, Sektempfang, Erfrischungen und Massagen richte sich an Paare, die sich bewusst Zeit füreinander nehmen wollten, heißt es auf der Webseite.

Gottes Segen für die Liebe: Am Valentinstag in die Kirche

Seit einigen Jahren kommen auch viele Paare zum Gottesdienst mit Valentinssegen in den Kölner Dom. © Roberto Pfeil/dpa Auch viele Kirchen haben den Valentinstag als Festtag für die Liebenden entdeckt - katholische wie evangelische Gemeinden laden Paare zu besonderen Gottesdiensten ein oder bieten Valentinssegnungen an. Verlobte könnten in diesem Rahmen Gottes Beistand in der Ehevorbereitung erbitten, Ehepaare ihr Eheversprechen erneuern, heißt es etwa auf einer Webseite des Bistums Köln. Seit einigen Jahren kommen auch viele Paare zum Gottesdienst mit Valentinssegen in den Kölner Dom. Mit dem Angebot will die Kirche bewusst ein Kontrastangebot schaffen, so das Stadtdekanat Köln: Es gehe darum, Paare und Beziehungen in den Mittelpunkt zu rücken, "nicht Blumen, die verwelken, oder Geschenke, die verbraucht werden können". Mitten im Karneval dürfte es das Angebot in Köln aber vergleichsweise schwer haben, räumt ein Sprecher ein.

Küssen für kostenlose Zeitreisen in die Renaissance

Alle Verliebten dürfen kostenlos die Dauerausstellung im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake in Lemgo besuchen - sofern sie sich küssen. (Symbolfoto) © Kin Cheung/AP/dpa Freier Eintritt für Verliebte im Weserrenaissance-Museum Schloss Brake im Lemgo: Alle Verliebten, Verlobten und Verheirateten dürfen kostenlos die Dauerausstellung besuchen - allerdings müssen sie an der Museumskasse ihre Verbundenheit mit einem Kuss unter Beweis stellen. Die Sammlung des Museums gibt einen Überblick über die Kulturgeschichte des 16. und 17. Jahrhunderts - und hat auch romantische Details zu bieten: Wo versteckt sich in Cornelis van Haarlems Bild "Mars und Venus" der kleine Amor? Außerdem können Besucher in Renaissance-Kostüme schlüpfen und an einer festlichen Tafel Platz nehmen.

Auf ins Neandertal: Verliebt seit Urzeiten