Sorge vor Straftaten in NRW wächst: Neue LKA-Studie liefert Einblicke in Sicherheitsgefühl der Menschen

Düsseldorf - Die Furcht der Menschen in Nordrhein-Westfalen vor Betrug im Internet ist einer Umfrage zufolge in den vergangenen Jahren gestiegen.

Eine neue LKS-Studie zeigt: Jeder Zweite in NRW ist beunruhigt, online betrogen zu werden. (Symbolbild) © Philip Dulian/dpa

So gab 2024 mehr als jeder Zweite an, stark oder ziemlich beunruhigt davon zu sein, Opfer eines Internetbetrugs werden zu können, wie aus einer veröffentlichten Studie des Landeskriminalamtes hervorgeht. In der Vorläuferstudie 2020 hatte ein Anteil von 42 Prozent diese Sorge geäußert.

Mit der nach eigenen Angaben repräsentativen Studie sollen die Erfahrungen der Bevölkerung mit Kriminalität, das Sicherheitsgefühl sowie das Vertrauen in die Arbeit der Polizei erfasst werden. In Nordrhein-Westfalen beteiligten sich rund 14.000 Menschen an der Umfrage.

Insgesamt sei das Sicherheitsgefühl der Menschen in NRW hoch, heißt es in der Studie: Nach der Sorge vor bestimmten Delikten gefragt, gaben je nach Straftat zwischen 48 und 81 Prozent an, gar nicht oder nur etwas beunruhigt zu sein.

Allerdings ist das Unsicherheitsgefühl im Vergleich zu 2020 bei allen abgefragten Delikten gestiegen: So ist der Anteil derer, die sich vor einer Beschädigung ihres Eigentums fürchten, auf 34 Prozent gestiegen (2020: 27 Prozent). Ebenso viele sorgen sich, dass in ihre Wohnung eingebrochen werden könnte (2020: 32 Prozent).