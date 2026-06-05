Sperrung der Bonner Nordbrücke: Jetzt schlägt auch die Wirtschaft Alarm

Bonn - Nach der überraschenden Sperrung der gesamten Bonner Nordbrücke der A565 dringt die regionale Wirtschaft auf Tempo beim Ersatz des Bauwerks.

Die Bonner Nordbrücke ist seit Mittwoch (3. Juni) komplett gesperrt. Die Folgen spüren nicht nur Pendler, sondern auch Unternehmen und Verbraucher. (Archivbild) © Thomas Banneyer/dpa

"Es ist vollkommen unakzeptabel, wenn so eine wichtige Schlagader erst nach 12 bis 15 Jahren wieder neu gebaut wird", warnte der Hauptgeschäftsführer der Industrie- und Handelskammer Bonn/Rhein-Sieg, Hubertus Hille, im "Morgenecho" von WDR 5.

Solche Zeiträume seien bisher Standard gewesen für Brückenneubauten. "Das geht so nicht." Das Bundesverkehrsministerium und die Autobahn GmbH müssten dafür sorgen, dass die wichtigste Ost-West-Verbindung für diesen Raum in vier bis fünf Jahren wieder vollständig stehe, forderte er.

Auch der Präsident der Handwerkskammer zu Köln, Thomas Radermacher, betonte bei RTL/ntv: "So lange kann man die Region hier nicht ins Verkehrschaos stellen. Also müssen wir viel, viel schneller planen und bauen."

Dass das möglich sei, habe der Neubau der Rahmede-Talbrücke bewiesen. Nach bisherigen Planungen sollte der Neubau der zuvor schon durch zahlreiche Schäden aufgefallenen Nordbrücke frühestens in den 2030er-Jahren beginnen.