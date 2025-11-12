Tragödie in Düsseldorf: Mann stirbt nach Tankstellen-Brand

Düsseldorf - Nach einem Brand im Verkaufsraum einer Düsseldorfer Tankstelle ist ein lebensgefährlich verletzter Kunde gestorben.

Neben dem Verkaufsraum ist auch ein Lager der Tankstelle ausgebrannt. © Patrick Schüller

Der 57-Jährige erlag in einem Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, teilte die Polizei mit.

Der Tote soll obduziert werden. Die Ursache des Brandes müsse noch ermittelt werden. Es gebe keine Hinweise auf eine vorsätzliche Tat.

Bei dem Brand am Montag wurden nach Angaben der Feuerwehr drei weitere Personen leicht verletzt.

Neben dem Verkaufsraum war laut Feuerwehr auch ein Lager in Flammen geraten.