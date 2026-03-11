Treppe in Ärztehaus stürzt über mehrere Etagen ein: 36 Menschen sitzen im Gebäude fest

Von Florentine Dame

Witten - In einem fünfgeschossigen Ärzte- und Geschäftshaus in der Innenstadt von Witten (NRW) ist eine Treppe über mehrere Etagen eingestürzt. Verletzt wurde dabei am Vormittag niemand.

Einsatzkräfte vor dem eingestürzten Treppenhaus.
Einsatzkräfte vor dem eingestürzten Treppenhaus.  © Eike Zengerle/Stadt Witten/dpa

Eine Sprecherin der Ruhrgebietsstadt sagte, man gehe nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass sich die Treppe im dritten Obergeschoss gelöst und dann den Rest bis ins Erdgeschoss mitgerissen habe.

Es sei ein großes Glück, dass zum Zeitpunkt des Einsturzes am Vormittag niemand im Treppenhaus gewesen sei. Wie eine Ziehharmonika seien die abgestürzten Treppenläufe im Erdgeschoss zum Liegen gekommen.

Die Feuerwehr rettete insgesamt 36 Menschen per Drehleiter aus dem Gebäude, deren Weg nach draußen abgeschnitten war.

Eine Stadtsprecherin hatte zunächst von einem Wohn- und Ärztehaus gesprochen. Tatsächlich habe sich gezeigt, dass das Haus nur gewerblich und für Arztpraxen genutzt werde.

36 Menschen mussten per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.
36 Menschen mussten per Drehleiter aus dem Gebäude gerettet werden.  © Fernandez/News 4 Video-Line TV /dpa

Gebäude nach Treppeneinsturz nicht nutzbar

Bis klar sei, wie es zu dem Einsturz kommen konnte, sei das Gebäude nicht nutzbar, sagte die Stadtsprecherin weiter. Seit dem Nachmittag ist das Technische Hilfswerk mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort, um das Treppenhaus von innen zu sichern. Es müsse verhindert werden, dass nicht noch weitere Treppenläufe aus den obereren Stockwerken nachrutschen.

Für die Arbeiten sind auch die Straße und der Gehweg vor dem Gebäude gesperrt.

