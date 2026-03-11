Zwei Hochschulen in NRW bleiben Exzellenzuniversitäten: Folgt bald schon die Uni Köln?

Bonn/Aachen - Die Universität Bonn und die RWTH Aachen gehören weiterhin zu den Exzellenzuniversitäten in Deutschland. Das teilten der Wissenschaftsrat und die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) am Abend in Bonn mit.

Die Universität Bonn gehört - genau wie die RWTH Aachen - zu den Exzellenzuniversitäten in Deutschland. (Archivfoto) © Roberto Pfeil/dpa

Damit werden die beiden Universitätsstandorte für weitere sieben Jahre bis 2033 gefördert. Nach Angaben des nordrhein-westfälischen Wissenschaftsministeriums stellen Bund und Länder derzeit insgesamt 148 Millionen Euro für die Förderung bereit.

Bundesweit wurden zehn Universitäten oder Univerbünde mit dem Status Exzellenz ausgezeichnet. Über Neuanträge entscheiden der Wissenschaftsrat und die DFG Anfang Oktober 2026.

Beworben haben sich die Uni Köln und ein Verbund aus Ruhr-Uni Bochum und der TU Dortmund. Zu vergeben sind fünf zusätzliche Plätze.

Für die aktuelle Runde habe laut Ministerium eine internationale Expertengruppe die bisherigen Exzellenzuniversitäten vor Ort begutachtet.

Auf Basis dieser Empfehlung hat die Exzellenzkommission, die sich aus Wissenschaftlern und Vertretern der für Wissenschaft und Forschung zuständigen Ministerien des Bundes und der Länder zusammensetzt, nun entschieden.