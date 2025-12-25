Trotz mehr Neubauten: Wohnungsnot bleibt auch 2026 in NRW Thema

Düsseldorf - Die Lage auf dem nordrhein-westfälischen Mietwohnungsmarkt bleibt nach Einschätzung der NRW.Bank auch im kommenden Jahr angespannt.

Trotz wieder anziehender Bauaktivität bleibt der Mietwohnungsmarkt in NRW auch 2026 angespannt. (Archivbild) © Federico Gambarini/dpa

Wohnungsmarkt-Expertin Melanie Kloth sieht allerdings positive Anzeichen für eine Verbesserung in den nächsten Jahren: "Die Wohnungsunternehmen planen wieder mehr Neubauprojekte. Die Baugenehmigungszahlen sind leicht gestiegen. Die Steigerung der Baukosten hat sich bei drei Prozent eingependelt. Und auch die Zinsen sind attraktiv", sagte Kloth der Deutschen Presse-Agentur dpa.

"Ich gehe daher davon aus, dass der Wohnungsbau jetzt langsam wieder Fahrt aufnimmt." Kloth leitet die Abteilung für Wohnungsmarktbeobachtung.

Es werde allerdings noch dauern, bis diese neuen Wohnungen fertiggestellt werden: "So ein Wohnungsbauprojekt dauert im Schnitt zweieinhalb Jahre." Das Angebot werde sich 2026 daher noch nicht spürbar ausweiten.

Ein Effekt könnte sich laut Kloth allerdings doch schon im kommenden Jahr bemerkbar machen: "Im Ein- und Zweifamilienhaus-Bereich sind die Baugenehmigungszahlen deutlicher gestiegen. Auch die Investitionsbereitschaft nimmt dort wieder zu." Wenn dann Familien aus Mietwohnungen in ihre neuen Häuser zögen, bedeute dies eine Entlastung für den Mietwohnungsmarkt.