Lokführer lässt Fahrgäste am Bahnhof stehen und wird in Psychiatrie eingewiesen

Rheda-Wiedenbrück - Trunkenheitsfahrt sorgt für Chaos! Am Sonntagnachmittag musste ein Lokführer (53) in Nordrhein-Westfalen aus dem Verkehr gezogen werden. Laut Zugbetreiber National Express handelte es sich um einen "bedauerlichen Einzelfall".

Ein RE6-Lokführer in Nordrhein-Westfalen hatte vor seiner Fahrt heftig "getankt" und musste anschließend in eine Klinik gebracht werden. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Nach Schilderung der Bundespolizei soll der 53-jährige Triebfahrzeugführer scheinbar grundlos seinen Zug am Sonntagnachmittag auf freier Strecke angehalten haben. Zuvor habe es Unregelmäßigkeiten bei Türschließungen gegeben.

Zudem soll der Lokführer vor dem Stopp auf freier Strecke den Bahnhof Rheda-Wiedenbrück durchfahren haben, statt planmäßig zu halten. Ein Zugbegleiter bemerkte laut Bundespolizei eine deutliche Alkoholfahne, verhinderte die Weiterfahrt und informierte die Notfallleitstelle der Bahn.

Das Unternehmen National Express erklärte hingegen, nach Auffälligkeiten im Fahrbetrieb hätten die Kundenbetreuer eingegriffen und für den sicheren Halt des Zuges auf offener Strecke zwischen Rheda-Wiedenbrück und Oelde gesorgt.

Alle rund 250 Fahrgäste seien bis zur Evakuierung von den für Notfälle geschulten Kundenbetreuern angeleitet und unverletzt durch die Feuerwehr in einen anderen Zug überführt worden. "Das schnelle Handeln unseres Zugpersonals und die abgestimmten Notfallprozesse haben entscheidend dazu beigetragen, die Sicherheit der Fahrgäste jederzeit zu gewährleisten."