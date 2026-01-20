Überraschende Steuermilliarden: NRW bleibt 2025 schuldenfrei

Düsseldorf - Dank unerwartet hoher Steuereinnahmen hat das Land Nordrhein-Westfalen im abgelaufenen Haushaltsjahr keine neuen Schulden aufnehmen müssen.

Im Landtag in Düsseldorf wurde der Rekord-Etat 2025 beschlossen, der durch Mehreinnahmen besser als geplant ausfällt. (Archivfoto) © Henning Kaiser/dpa

Das teilte NRW-Finanzminister Marcus Optendrenk (56, CDU) bei der Vorlage des vorläufigen Haushaltsabschlusses 2025 mit.

Die sogenannte Konjunkturkomponente, die es dem Land trotz verfassungsrechtlich verankerter Schuldenbremse erlaubt hätte, gut zwei Milliarden Euro an neuen Krediten aufzunehmen, habe nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Tatsächlich sei ein kleiner Finanzierungsüberschuss von rund 150 Millionen Euro erwirtschaftet worden, der für die Schuldentilgung verwendet werde.

Zusammen mit der Sondertilgung für den NRW-Rettungsschirm und die Ukraine-Hilfen ergebe sich damit eine Nettotilgung von gut 2,2 Milliarden.