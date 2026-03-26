94-Jähriger knallt mit Opel frontal gegen Baum, Beifahrerin (90) in Lebensgefahr
Bonn - In einem dicht besiedelten Wohngebiet in Bonn hat sich am Donnerstag ein schlimmer Unfall abgespielt. Zwei Personen im Alter von 94 und 90 Jahren mussten kurz darauf aus ihrem Auto gerettet werden.
Laut Polizei habe sich der Unfall demnach gegen 11.08 Uhr in der Rottlandstraße ereignet.
Ein Opel Crossland X war dort aus ungeklärter Ursache plötzlich frontal gegen einen Baum geknallt und so stark beschädigt worden, dass die beiden Insassen nicht selbstständig herauskamen.
Erst die Feuerwehr und Polizei konnten die beiden - unter dem Einsatz technischer Hilfe - aus dem Opel befreien.
Informationen der Ärzte zufolge schwebt die 90 Jahre alte Beifahrerin des Opas in Lebensgefahr.
Die genauen Hintergründe zum Unfall sind derzeit noch unklar. Ermittlungen sollen nun aufklären, wieso der Wagen gegen den Baum knallte.
Titelfoto: Marius Fuhrmann