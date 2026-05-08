A3 nach Unfall voll gesperrt: Lkw blockiert drei Fahrstreifen
Von Yuriko Wahl-Immel und Alina Eultgem
Solingen - Ein Lastwagen ist auf der A3 in Höhe Solingen auf der Fahrbahn umgekippt, die viel befahrene Strecke wurde in Fahrtrichtung Köln am Morgen voll gesperrt.
Voraussichtlich noch bis zum Mittag werde die Sperrung anhalten, sagte ein Polizeisprecher.
Der Lkw sei in der Nähe des Rastplatzes Ohligser Heide ins Schlingern geraten, umgekippt und habe einen Teil seiner Ladung verloren. Der Fahrer sei leicht verletzt worden.
Nach Angaben der Autobahnpolizei blockiert das umgekippte Fahrzeug gleich drei Fahrstreifen, zudem läuft Diesel aus.
Für die Bergung wurde ein Kran angefordert.
Durch die Sperrung der A3 kommt es laut WDR Verkehrsredaktion auch auf der A57 Richtung Köln zu einem langen Stau. Zwischen Dormagen und dem Kreuz Köln-Nord staut es sich gegen 7 Uhr auf rund 9 Kilometer.
Zusätzlich verschärft wird die Lage dadurch, dass die A59 wegen Bauarbeiten in Richtung Köln noch bis Herbst gesperrt ist und als Ausweichroute wegfällt.
Titelfoto: Matthias Bein/dpa