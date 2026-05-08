A3 nach Unfall voll gesperrt: Lkw blockiert drei Fahrstreifen

Solingen - Ein Lastwagen ist auf der A3 in Höhe Solingen auf der Fahrbahn umgekippt, die viel befahrene Strecke wurde in Fahrtrichtung Köln am Morgen voll gesperrt.

Polizei und Feuerwehr sind nach dem Unfall vor Ort im Einsatz. (Symbolbild) © Matthias Bein/dpa

Voraussichtlich noch bis zum Mittag werde die Sperrung anhalten, sagte ein Polizeisprecher.

Der Lkw sei in der Nähe des Rastplatzes Ohligser Heide ins Schlingern geraten, umgekippt und habe einen Teil seiner Ladung verloren. Der Fahrer sei leicht verletzt worden.

Nach Angaben der Autobahnpolizei blockiert das umgekippte Fahrzeug gleich drei Fahrstreifen, zudem läuft Diesel aus.

Für die Bergung wurde ein Kran angefordert.