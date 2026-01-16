Fahrer macht sich nach Unfall in Aachen aus dem Staub

Nach einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag in der Limburger Straße in Aachen sucht die Polizei dringend nach Zeugen.

Von Alina Eultgem

Beim Versuch, auszuweichen, krachte der Transporter in eine Straßenlaterne.  © Polizei Aachen

Gegen 16.30 Uhr war ein weißer Kleinbus in Richtung Lütticher Straße unterwegs, als es plötzlich brenzlig wurde: Auf Höhe der Altglascontainer kam dem Fahrer ein dunkler Wagen auf seiner Spur entgegen.

Um dem Fahrzeug auszuweichen, lenkte der 57-jährige Aachener nach rechts und krachte dabei gegen eine Straßenlaterne. Der Kleinbus wurde dabei ordentlich in Mitleidenschaft gezogen.

Laut den Beamten erlitt seine 78 Jahre alte Beifahrerin leichte Verletzungen und musste medizinisch versorgt werden.

Der mutmaßliche Unfallverursacher machte sich jedoch aus dem Staub. Der dunkle Pkw fuhr einfach weiter, ohne anzuhalten oder Hilfe zu leisten.

Der Unfall ereignete sich auf der Limburger Straße in Aachen.  © Polizei Aachen

Die Polizei Aachen hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und hofft nun auf Hinweise.

Wer etwas beobachtet hat oder Angaben zu dem flüchtigen Fahrzeug machen kann, kann sich telefonisch unter der 0241-9577 bei der Polizei melden.

Titelfoto: Polizei Aachen

