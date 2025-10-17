Außer Kontrolle: BWM kracht gegen Baum, drei Jugendliche verletzt

Hennef (Sieg) - Am Mittwoch geriet ein mit drei Jugendlichen besetzter BMW auf der L268 bei Mittelscheid außer Kontrolle und krachte gegen einen Baum.

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die drei verletzten Jugendlichen. © Marius Fuhrmann

Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Nachmittag gegen 16.20 Uhr.

Im Wagen saßen ein 18-jähriger Fahrer, eine 17-jährige Beifahrerin und ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer.

Sie seien kurz vor dem Ortseingang Süchterscheid mit dem Auto direkt nach einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Was folgte, war der harte Aufprall mit der Fahrerseite am Stamm.

Die drei Jugendlichen wurden verletzt. Wie schwer, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen.