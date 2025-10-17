Außer Kontrolle: BWM kracht gegen Baum, drei Jugendliche verletzt

Am Mittwoch geriet ein BMW auf der L268 bei Mittelscheid, besetzt mit drei Jugendlichen, außer Kontrolle und krachte gegen einen Baum.

Von Alina Eultgem

Der Rettungsdienst kümmerte sich um die drei verletzten Jugendlichen.
Laut Polizei ereignete sich der Unfall am Nachmittag gegen 16.20 Uhr.

Im Wagen saßen ein 18-jähriger Fahrer, eine 17-jährige Beifahrerin und ein weiterer 18-jähriger Mitfahrer.

Sie seien kurz vor dem Ortseingang Süchterscheid mit dem Auto direkt nach einer Rechtskurve ins Schleudern geraten. Was folgte, war der harte Aufprall mit der Fahrerseite am Stamm.

Die drei Jugendlichen wurden verletzt. Wie schwer, konnte die Polizei bisher noch nicht sagen.

Der Wagen prallte mit der Fahrerseite gegen einen Baum und wurde dadurch eingedrückt.
Glück im Unglück: Sie konnten sich selbst aus dem Auto befreien und wurden anschließend ins Krankenhaus gebracht.

Die Beamten vor Ort haben den Sachverhalt aufgenommen, wie es genau zu dem Unfall kam, wird jetzt ermittelt.

