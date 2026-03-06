Auto in Vollbrand auf A3: Feuerwehr im Einsatz bei Ratingen
Ratingen - Auf der A3 bei Ratingen, zwischen Breitscheid und Duisburg-Wedau, ist ein Auto am Freitagmittag in Flammen aufgegangen. Eine Spur musste gesperrt werden.
Wie die Feuerwehr berichtet, stand das Auto bereits in Vollbrand, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Jedoch konnten die Männer das Feuer zügig unter Kontrolle bringen und löschen.
Während der Löscharbeiten wurde ein Kind vom Rettungsdienst der Städte Ratingen und Heiligenhaus behandelt, bei dem Verdacht auf Rauchgasvergiftung bestand.
Glücklicherweise musste es nicht ins Krankenhaus, sondern konnte wieder in die Obhut der Angehörigen gegeben werden.
Für die Dauer des Einsatzes war die rechte Spur der A3 gesperrt, damit die Feuerwehr ungestört arbeiten konnte und niemand zu Schaden kam.
Die Brandursache ist aktuell noch unklar, die Polizei ermittelt.
Titelfoto: Feuerwehr Ratingen