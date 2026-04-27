Schranke zu: Lkw-Fahrer fährt trotzdem durch und wird von Güterzug erfasst
Düsseldorf - Heftiger Unfall in Düsseldorf: Bei dem Vorfall an einem Bahnübergang im Stadtteil Eller wurden am Montagmorgen drei Menschen zum Teil schwer verletzt.
Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war die Schranke am Unfallort in der Ellerkirchstraße ordnungsgemäß heruntergelassen, als ein Lkw-Fahrer gegen 9.20 Uhr dennoch versuchte, mit seinem Fahrzeug die Gleise zu überqueren.
Beim Umfahren der Barriere wurde sein Kleinlaster dann aber mit hoher Geschwindigkeit von einem heranrauschenden Güterzug erfasst, wie die örtliche Sicherheitsbehörde weiter mitteilte.
Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mann in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbständig daraus befreien.
Die Feuerwehr der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt rückte mit schwerem technischen Gerät an, um den Patienten aus dem stark beschädigten Vehikel zu befreien.
Im Anschluss an die durchaus aufwendige Bergung wurde der Brummi-Fahrer von einem Arzt noch einmal genauer untersucht. Der Mediziner konnte glücklicherweise nur leichte Verletzungen bei ihm feststellen.
Frau durch umherfliegende Trümmerteile schwer verletzt
Der beteiligte Lokführer erlitt hingegen einen Schock. Eine Frau, die kurz zuvor wohl aus ihrem Auto ausgestiegen war, wurde durch umherfliegende Trümmerteile so schwer verletzt, dass sie in eine Klinik gebracht werden musste.
Parallel zu den Einsatzmaßnahmen der Polizei pumpten Kräfte der Floriansjünger am Unfallort noch den auslaufenden Diesel aus dem beschädigten Fahrzeug ab.
Ein Abschleppunternehmen kümmerte sich später um den Abtransport des Wracks. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.
Dabei wird auch die Frage geklärt, ob der Lkw-Fahrer eventuell einem anderen Auto gefolgt ist, welches bereits vor ihm bei geschlossener Schranke den Bahnübergang passiert hat.
Titelfoto: Jan Ohmen