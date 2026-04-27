Schranke zu: Lkw-Fahrer fährt trotzdem durch und wird von Güterzug erfasst

Düsseldorf - Heftiger Unfall in Düsseldorf : Bei dem Vorfall an einem Bahnübergang im Stadtteil Eller wurden am Montagmorgen drei Menschen zum Teil schwer verletzt.

Der Lkw-Fahrer wurde durch die Kollision mit dem Güterzug zwar in seinem Führerhaus eingeklemmt, aber glücklicherweise nur leicht verletzt. © Jan Ohmen

Nach derzeitigem Stand der polizeilichen Ermittlungen war die Schranke am Unfallort in der Ellerkirchstraße ordnungsgemäß heruntergelassen, als ein Lkw-Fahrer gegen 9.20 Uhr dennoch versuchte, mit seinem Fahrzeug die Gleise zu überqueren.

Beim Umfahren der Barriere wurde sein Kleinlaster dann aber mit hoher Geschwindigkeit von einem heranrauschenden Güterzug erfasst, wie die örtliche Sicherheitsbehörde weiter mitteilte.

Durch die Wucht des Zusammenpralls wurde der Mann in seinem Führerhaus eingeklemmt und konnte sich nicht mehr selbständig daraus befreien.

Die Feuerwehr der nordrhein-westfälischen Landeshauptstadt rückte mit schwerem technischen Gerät an, um den Patienten aus dem stark beschädigten Vehikel zu befreien.

Im Anschluss an die durchaus aufwendige Bergung wurde der Brummi-Fahrer von einem Arzt noch einmal genauer untersucht. Der Mediziner konnte glücklicherweise nur leichte Verletzungen bei ihm feststellen.