Auto nur noch ein Wrack: Fahrer muss nach Crash mit Lkw rausgeschnitten werden

Neuss - Schwerer Unfall im nordrhein-westfälischen Neuss! Bei einem heftigen Crash zwischen einem Lkw und einem Auto wurde eine Person eingeklemmt.

Bei einem Unfall in Neuss wurde ein Autofahrer schwer verletzt. © Jan Ohmen

Nach Angaben der Feuerwehr wurden die Einsatzkräfte gegen 11.44 Uhr am Dienstagvormittag (20. Januar) alarmiert, da es auf der Bergheimer Straße im Stadtteil Reuschenberg zu einem Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gekommen sei.

Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrleute konnte die Lage bestätigt werden. Demnach war dort ein Lkw mit einem Auto zusammengekracht.

Zunächst hatte man sich für eine patientenorientierte, schonende Rettung entschieden, doch als sich der Zustand des Patienten drastisch verschlechterte, wurde nach Rücksprache mit dem Notarzt auf eine Sofortrettung umgestellt.

Der Fahrer konnte im Anschluss zügig aus dem Auto geschnitten und dem Rettungsdienst übergeben werden. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.