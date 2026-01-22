Autofahrer erfasst Kind trotz Vollbremsung frontal: Sechsjähriger schwer verletzt

Bergisch Gladbach - Bei einem Unfall in Bergisch Gladbach ist ein sechsjähriges Kind schwer verletzt worden. Ein Autofahrer (29) hatte den Jungen beim Überqueren einer Straße erfasst.

Mit einem Rettungswagen wurde der Sechsjährige nach dem Unfall in Bergisch Gladbach in ein Krankenhaus gebracht. (Symbolbild) © Julian Stratenschulte/dpa

Wie ein Sprecher der Polizei am Donnerstag berichtete, war der 29-Jährige am Mittwochmittag gegen 12.50 Uhr mit seinem Volvo auf der Straße Bärbroich unterwegs, als er eigenen Angaben zufolge mit geringer Geschwindigkeit einen kleinen Schulbus passierte, der auf Höhe einer Bushaltestelle stand.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen rannte im selben Moment der Sechsjährige hinter dem Schulbus auf die Straße, woraufhin der Volvo-Fahrer sofort eine Vollbremsung hinlegte und versuchte, dem Kind auszuweichen.

Dennoch erfasste er den Jungen mit seinem Wagen frontal, wobei der Schüler auf die Fahrbahn stürzte und schwer verletzt wurde.

Rettungskräfte brachten das Kind anschließend in eine Klinik, Lebensgefahr habe nach Angaben der Polizei aber nicht bestanden.