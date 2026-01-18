Chaoten reißen neun Gullydeckel aus Straße und verursachen Unfall

Euskirchen – Brandgefährliche Aktion: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Euskirchen mehrere Gullydeckel aus der Straße gerissen und damit einen Unfall verursacht.

Auch ein Rettungswagen geriet in die Gullydeckel-Falle der Täter. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Auf der Münstereifeler Straße und in angrenzenden Straßen wurden laut Polizei mindestens neun Gullydeckel aus ihren Einfassungen gehoben.

Einige davon landeten direkt auf der Fahrbahn, andere ließen gefährliche Löcher im Asphalt zurück. So fuhr ein Rettungswagen in eine der offenen Stellen. Glücklicherweise kam die Besatzung mit dem Schrecken davon.

Der Schock saß trotzdem tief. Das Fahrzeug musste später aus dem Verkehr gezogen werden, um auf Macken überprüft zu werden.

Weniger Glück hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer. Sein Auto krachte ebenfalls in eine der Öffnungen, wobei die Ölwanne aufgerissen wurde.