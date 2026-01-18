Chaoten reißen neun Gullydeckel aus Straße und verursachen Unfall
Euskirchen – Brandgefährliche Aktion: In der Nacht von Samstag auf Sonntag haben Unbekannte in Euskirchen mehrere Gullydeckel aus der Straße gerissen und damit einen Unfall verursacht.
Auf der Münstereifeler Straße und in angrenzenden Straßen wurden laut Polizei mindestens neun Gullydeckel aus ihren Einfassungen gehoben.
Einige davon landeten direkt auf der Fahrbahn, andere ließen gefährliche Löcher im Asphalt zurück. So fuhr ein Rettungswagen in eine der offenen Stellen. Glücklicherweise kam die Besatzung mit dem Schrecken davon.
Der Schock saß trotzdem tief. Das Fahrzeug musste später aus dem Verkehr gezogen werden, um auf Macken überprüft zu werden.
Weniger Glück hatte ein anderer Verkehrsteilnehmer. Sein Auto krachte ebenfalls in eine der Öffnungen, wobei die Ölwanne aufgerissen wurde.
Die ausgelaufene Flüssigkeit sorgte für einen weiteren Einsatz: Die Feuerwehr und eine Spezialfirma rückten an, um die Straße zu reinigen.
Die Polizei spricht von einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und hat entsprechende Strafanzeigen gefertigt. Wer hinter der Aktion steckt, ist bislang völlig unklar. Täterhinweise gibt es aktuell nicht.
