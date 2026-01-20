Junger Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Wuppertal - Auf der Katernberger Straße in Wuppertal ist es am frühen Sonntagabend zu einem heftigen Verkehrsunfall gekommen. Ein 17-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt.

Durch den Zusammenstoß mit einem Auto wurde der junge Motorradfahrer (17) schwer verletzt. © Matthi Rosenkranz

Wie die Polizei berichtet, war eine 22-jährige Frau gegen 17 Uhr mit ihrem Mini auf der Katernberger Straße unterwegs.

Zuvor hatte sie am Straßenrand gehalten und wollte anschließend nach links in die Moltkestraße abbiegen. Genau in diesem Moment knallte es.

Denn: Der 17-Jährige fuhr auf seiner Yamaha in die gleiche Richtung und setzte offenbar zum Überholen auf der linken Seite an.