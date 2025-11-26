Autofahrer weicht Tier aus und verliert Kontrolle: Leitplanke bohrt sich durch Motorraum

Engelskirchen - Bei einem Unfall in Engelskirchen (Oberbergischer Kreis) ist ein 25-jähriger Autofahrer verletzt worden.

Der Wagen des jungen Mannes (25) wurde bei dem Unfall massiv beschädigt. © Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

Der junge Mann war nach Angaben der Polizei am Dienstagabend gegen 19.20 Uhr auf der Kaltenbacher Straße Richtung L302 unterwegs, als er nach eigener Aussage vor einer Kurve versuchte, einem Tier auszuweichen, das auf der Fahrbahn stand.

Bei dem Manöver verlor der 25-Jährige die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab und krachte anschließend mit derartiger Wucht gegen die Leitplanke, dass diese sich durch den Motorraum bohrte.

Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Die Polizei riet Autofahrern unterdessen, bei einer Begegnung mit einem Tier die Scheinwerfer auf Abblendlicht umzuschalten. "Fernlicht blendet die Tiere. Das Wildtier bleibt möglicherweise reglos stehen oder läuft auf die Lichtquelle zu. Bremsen Sie - aber machen Sie auf keinen Fall ein Ausweichmanöver", betonten die Beamten.