Mit Blaulicht und Martinshorn: Ziviler Polizeiwagen kracht in Seat - mehrere Verletzte
Düsseldorf - Am Montagabend kam es im Rahmen eines Einsatzes der Düsseldorfer Polizei zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Polizeibeteiligung.
Insgesamt seien fünf Personen leicht verletzt worden, teilen die Ordnungshüter am Dienstag mit.
Die Beamten waren demnach gegen 20.10 Uhr zu einem mutmaßlichen Einbruch in eine Wohnung in Düsseldorf-Wersten alarmiert worden.
Vor Ort angekommen beobachteten die Einsatzkräfte, wie sich zwei Verdächtige vom Tatort entfernten und in ein Fahrzeug einstiegen.
Als ein Polizist versuchte, die Flucht zu verhindern und sich dafür dem Wagen in den Weg zu stellen, setzten die Verdächtigen ihre Fahrt in Richtung Siegburger Straße unvermindert fort und fuhren den Beamten an. Er erlitt leichte Verletzungen.
Ziviler Polizeiwagen kracht in unbeteiligtes Fahrzeug
Im Rahmen der weiteren Fahndung wurde schließlich auch ein ziviles Einsatzfahrzeug der Polizei mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn hinzugezogen. An der Kreuzung Deutzer Straße/Büllenkothenweg kam es allerdings zum Zusammenstoß mit einem unbeteiligten Seat.
Die drei Insassen des Wagens wurden bei dem Crash ebenso verletzt wie der Beifahrer des Einsatzfahrzeugs. Alle Personen wurden vor Ort medizinisch versorgt und kamen zur weiteren Behandlung per Rettungswagen in Krankenhäuser.
Wie es zu dem Zusammenstoß kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen laufen. Sachdienliche Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat der Düsseldorfer Polizei unter der Rufnummer 0211/8700 entgegen.
Titelfoto: Bildmontage: Patrick Schüller (2)