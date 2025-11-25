Mit Blaulicht und Martinshorn: Ziviler Polizeiwagen kracht in Seat - mehrere Verletzte

Düsseldorf - Am Montagabend kam es im Rahmen eines Einsatzes der Düsseldorfer Polizei zu gleich zwei Verkehrsunfällen mit Polizeibeteiligung.

Trotz eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn kam es zum Crash zwischen dem Volvo der Polizei und einem unbeteiligten Fahrzeug. © Patrick Schüller

Insgesamt seien fünf Personen leicht verletzt worden, teilen die Ordnungshüter am Dienstag mit.

Die Beamten waren demnach gegen 20.10 Uhr zu einem mutmaßlichen Einbruch in eine Wohnung in Düsseldorf-Wersten alarmiert worden.

Vor Ort angekommen beobachteten die Einsatzkräfte, wie sich zwei Verdächtige vom Tatort entfernten und in ein Fahrzeug einstiegen.

Als ein Polizist versuchte, die Flucht zu verhindern und sich dafür dem Wagen in den Weg zu stellen, setzten die Verdächtigen ihre Fahrt in Richtung Siegburger Straße unvermindert fort und fuhren den Beamten an. Er erlitt leichte Verletzungen.