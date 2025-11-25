Drei Verletzte bei Kollision: 18 Jahre alter Autofahrer in Lebensgefahr

Dormagen – Bei einer Kollision zweier Autos in Dormagen sind drei Männer verletzt worden, einer von ihnen lebensgefährlich.

In Dormagen wurde ein 18-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt. (Symbolbild) © Friso Gentsch/dpa

Ein 18-Jähriger sei mit seinem Auto ins Schleudern geraten und auf der Gegenfahrbahn mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert, teilte die Polizei in Neuss mit.

Der 18-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr freigeschnitten werden.

Er kam mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus.

Sein 19 Jahre alter Beifahrer sowie der 32 Jahre alte Fahrer des entgegenkommenden Autos wurden ebenfalls verletzt und in umliegende Kliniken gebracht.

Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit.