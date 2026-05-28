Zwei Schulkinder tot: Unfallfahrerin trug Herz-Gerät

Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) - Die 47-jährige Frau, die am Mittwochmorgen mit ihrem Auto in eine Schülergruppe gefahren ist , trug nach dpa-Informationen ein Gerät zur langfristigen Herz-Überwachung.

Nach dem furchtbaren Unfall in Dinslaken (Nordrhein-Westfalen) sind neue Details ans Licht gekommen. © Fabian Strauch/dpa

Sie hatte demnach im Mai vergangenen Jahres wegen einer Ohnmacht bereits einen Verkehrsunfall verursacht.

Sie durfte aber laut den Informationen Auto fahren. Die "Bild"-Zeitung hatte zuerst darüber berichtet.

Die Frau hatte am Mittwochmorgen die Kontrolle über ihr Auto verloren und war in eine Gruppe von drei Jungen gefahren, die auf Fahrrädern auf dem Weg zum Unterricht im Dinslakener Otto-Hahn-Gymnasium waren.