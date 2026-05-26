Drei verletzte Mädchen nach Unfall nahe der niederländischen Grenze: Stand der Fahrer unter Drogen?

Herzogenrath - Bei einem Unfall auf der L223 in Herzogenrath nahe der deutsch-niederländischen Grenze wurden drei Minderjährige teils schwer verletzt.

Der Kombi ist aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. © Polizei Aachen

Wie die Polizei mitteilt, war ein 49-jähriger Niederländer am Montagabend gegen 19.15 Uhr mit seinem Wagen in Richtung Würselen-Bardenberg unterwegs, als er aus bislang unklarer Ursache von der Fahrbahn abkam und im angrenzenden Grünstreifen zunächst mit einem Straßenschild und anschließend mit einem Baum kollidierte.

Zum Unfallzeitpunkt befanden sich insgesamt sechs Personen in dem Kombi, darunter ein Mädchen (12) und zwei Jugendliche (14, 15).

Alle drei Minderjährigen erlitten Verletzungen, die 15-Jährige laut Polizei sogar schwere. Sie wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Im Rahmen der Unfallaufnahme hätten sich darüber hinaus Hinweise auf einen möglichen Alkohol- und Drogenkonsum des Fahrers ergeben. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholschnelltest sowie ein Drogenvortest waren positiv. Dem 49-Jährigen wurde daraufhin eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.