Beifahrerin und Fahrer sterben bei Frontal-Crash: Alter Volkswagen völlig zerstört

Wipperfürth - Zwei Autos kollidieren, zwei Menschen sterben. Das ist die erschütternde Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Wipperfürth ( Oberbergischer Kreis ).

In diesem VW starben am Freitagabend zwei Menschen. © 7aktuell.de/Markus Klümper

Wie die Polizei bekannt gab, krachte ein ortsansässiger 19-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai gegen 19.20 Uhr auf der Lenneper Straße (B237) mit einem entgegenkommenden Youngtimer der Marke VW zusammen.

Der 30-jährige VW-Fahrer aus Wipperfürth und seine 33 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei tödliche Verletzungen.

Rettungskräfte fanden den 30 Jahre alten Fahrer und die drei Jahre ältere Beifahrerin eingeklemmt in dem Unfallwrack vor und befreiten sie mittels einer Sofortrettung.

Letztendlich kam für die beiden jedoch jede Hilfe zu spät, sie ließen noch an der Unfallstelle ihr Leben.

Der junge Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt, allerdings nicht lebensbedrohlich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.