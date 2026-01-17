Beifahrerin und Fahrer sterben bei Frontal-Crash: Alter Volkswagen völlig zerstört
Wipperfürth - Zwei Autos kollidieren, zwei Menschen sterben. Das ist die erschütternde Bilanz eines Verkehrsunfalls am Freitagabend in Wipperfürth (Oberbergischer Kreis).
Wie die Polizei bekannt gab, krachte ein ortsansässiger 19-jähriger Autofahrer mit seinem Hyundai gegen 19.20 Uhr auf der Lenneper Straße (B237) mit einem entgegenkommenden Youngtimer der Marke VW zusammen.
Der 30-jährige VW-Fahrer aus Wipperfürth und seine 33 Jahre alte Beifahrerin erlitten dabei tödliche Verletzungen.
Rettungskräfte fanden den 30 Jahre alten Fahrer und die drei Jahre ältere Beifahrerin eingeklemmt in dem Unfallwrack vor und befreiten sie mittels einer Sofortrettung.
Letztendlich kam für die beiden jedoch jede Hilfe zu spät, sie ließen noch an der Unfallstelle ihr Leben.
Der junge Unfallverursacher wurde ebenfalls verletzt, allerdings nicht lebensbedrohlich. Er kam mit einem Rettungswagen in ein nahegelegenes Krankenhaus.
Polizei stellt Unfallfahrzeuge sicher
Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen ist die genaue Ursache des verheerenden Crashs noch völlig unklar. Es waren zahlreiche Kräfte von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst im Einsatz.
Für die fortlaufenden Ermittlungen der Hintergründe stellten die Beamten die Wracks der beiden beteiligten Wagen sicher. Der entstandene Sachschaden liegt laut einer Schätzung der Sicherheitsbehörde im mittleren fünfstelligen Bereich.
Ein spezialisiertes Verkehrsunfallaufnahmeteam (VU) des Oberbergischen Kreises wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Die Sperrung der Unfallstelle dauerte am Samstagmorgen noch an.
Für die Rettungskräfte war es ein ausserordentlich belastender Einsatz, weshalb sich ein PSU-Team zur Betreuung bereit hielt. Auch zur Einsatzstelle wurde ein Notfallseelsorger gerufen.
Erstmeldung: 17. Januar, 9.01 Uhr; zuletzt aktualisiert: 9.16 Uhr
Titelfoto: 7aktuell.de/Markus Klümper