Benz-Fahrer startet riskantes Überholmanöver - und versagt: Auto landet in Feld, Polizei greift durch

Düren - Diese Aktion ist gründlich schiefgelaufen! In Düren ist ein Mercedes-Fahrer (44) bei einem gefährlichen Überholmanöver in einem Feld gelandet. Jetzt hat der Mann ein Ermittlungsverfahren am Hals.

Der Mercedes des 44-Jährigen landete nach dem riskanten Manöver in einem Feld. © Polizei Düren

Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war der 44-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15.33 Uhr auf der K15 Richtung Linnich unterwegs, als er zunächst den Wagen einer 28-Jährigen aus Jülich überholte.

Anschließend setzte er dazu an, auch das davor fahrende Auto einer 28-jährigen Frau aus Linnich zu überholen - in einer langgezogenen Rechtskurve kamen ihm jedoch Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr entgegen.

Die Jülicherin verringerte daraufhin ihr Tempo und vergrößerte zudem den Abstand zu dem vorausfahrenden Wagen der Linnicherin, um dem Benz-Fahrer ein gefahrloses Einscheren zu ermöglichen. Trotz des sich nähernden Gegenverkehrs setzte der Mann den Überholvorgang aber fort und befand sich bereits neben dem Fahrzeug der Linnicherin.

Die 28-Jährige legte daraufhin eine Vollbremsung hin und ermöglichte dem 44-Jährigen somit das Einscheren vor ihrem Fahrzeug, wobei der Benz jedoch auf den rechten Grünstreifen geriet, einen Leitpfosten überfuhr und der Fahrer schließlich ganz die Kontrolle über den Wagen verlor.