Benz-Fahrer startet riskantes Überholmanöver - und versagt: Auto landet in Feld, Polizei greift durch
Düren - Diese Aktion ist gründlich schiefgelaufen! In Düren ist ein Mercedes-Fahrer (44) bei einem gefährlichen Überholmanöver in einem Feld gelandet. Jetzt hat der Mann ein Ermittlungsverfahren am Hals.
Wie ein Sprecher der Polizei berichtete, war der 44-Jährige am Sonntagnachmittag gegen 15.33 Uhr auf der K15 Richtung Linnich unterwegs, als er zunächst den Wagen einer 28-Jährigen aus Jülich überholte.
Anschließend setzte er dazu an, auch das davor fahrende Auto einer 28-jährigen Frau aus Linnich zu überholen - in einer langgezogenen Rechtskurve kamen ihm jedoch Fahrzeuge aus dem Gegenverkehr entgegen.
Die Jülicherin verringerte daraufhin ihr Tempo und vergrößerte zudem den Abstand zu dem vorausfahrenden Wagen der Linnicherin, um dem Benz-Fahrer ein gefahrloses Einscheren zu ermöglichen. Trotz des sich nähernden Gegenverkehrs setzte der Mann den Überholvorgang aber fort und befand sich bereits neben dem Fahrzeug der Linnicherin.
Die 28-Jährige legte daraufhin eine Vollbremsung hin und ermöglichte dem 44-Jährigen somit das Einscheren vor ihrem Fahrzeug, wobei der Benz jedoch auf den rechten Grünstreifen geriet, einen Leitpfosten überfuhr und der Fahrer schließlich ganz die Kontrolle über den Wagen verlor.
Nach gefährlichem Überholmanöver und Unfall: Polizei leitet Ermittlungen gegen 44-Jährigen ein
So schleuderte der Mercedes erst quer über die gesamte Fahrbahn, überfuhr einen weiteren Leitpfosten und kam schließlich in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. "Zu einer Kollision mit dem Gegenverkehr oder den beteiligten Fahrzeugen kam es nicht", berichtete der Polizeisprecher.
Der 44-Jährige blieb unverletzt, insgesamt entstand bei dem Unfall jedoch ein Schaden von etwa 10.500 Euro.
Der Mann muss sich nun auf rechtliche Konsequenzen einstellen: Die Polizei ermittelt wegen Straßenverkehrsgefährdung infolge von grob verkehrswidrigen und rücksichtslosen Überholens gegen den Jülicher.
Titelfoto: Polizei Düren