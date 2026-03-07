Renault prallt gegen Baum, 17-Jährige stirbt noch an Unfallstelle: War der Fahrer betrunken?

Halver - Bei einem schweren Unfall auf der L528 bei Halver (Märkischer Kreis, NRW ) am Samstagmorgen ist eine 17-Jährige ums Leben gekommen.

Der Renault Clio wurde bei dem Crash völlig zerstört. © Markus Klümper/DPA

Die Jugendliche war laut Polizei als Beifahrerin im Renault Clio eines 19-Jährigen unterwegs, als dieser in Höhe Neuen-Vahlefeld von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte.

Die 17-Jährige erlitt dabei so schwere Verletzungen, dass sie trotz Reanimationsversuchen von herbeigeilten Sanitätern noch an der Unfallstelle verstarb.

Warum der Renault von der Straße abkam, ist noch unklar. Bei dem leicht verletzten Fahrer hätten sich nach Angaben der Ordnungshüter aber Anhaltspunkte dafür ergeben, dass er unter Alkoholeinfluss am Steuer gesessen haben könnte. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, die nun ausgewertet wird.

Ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Kölner Polizei war vor Ort, um die Ermittlungen sowie die Spurensicherung zu unterstützen.