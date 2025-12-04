24-Jähriger klaut Auto und baut mehrere Unfälle: Senior wird verletzt

Bonn - Ein Mann hat mit einem gestohlenen Auto in Bonn mehrere Unfälle verursacht. Dabei sei am Mittwochabend ein 76-Jähriger leicht verletzt worden, teilte die Polizei mit.

Ein Autodieb hat in Bonn mehrere Unfälle verursacht. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Der mutmaßliche Dieb wurde später von der Polizei gefasst. Das Auto hatte der 24-Jährige ersten Erkenntnissen nach zuvor vom Gelände einer Autowerkstatt gestohlen.

Anwohner hatten der Polizei gemeldet, dass ein Auto mehrere Bauzäune umgefahren habe und weitergefahren sei. Daraufhin nahmen Beamte mit mehreren Streifenwagen die Suche nach dem Fahrer auf.

Der 24-Jährige habe bei seiner weiteren Fahrt durch Bonn dann ein parkendes Auto touchiert, sei durch eine Baustelle gefahren und habe eine Ampel gestreift. Dann sei er auf ein weiteres Auto aufgefahren.

Als der 76-jährige Fahrer dieses Autos aussteigen wollte, habe der 24-Jährige mit seinem Wagen das Fahrzeug des anderen Mannes nochmals gerammt. Dabei habe sich der 76-Jährige leicht verletzt.