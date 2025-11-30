Schwerer Unfall auf Landstraße: Hubschrauber fliegt Biker in Klinik, Polizei äußert Verdacht

Bergheim - Bei einem Unfall in Bergheim bei Köln ist ein Motorradfahrer am Samstag schwer verletzt worden. Auch ein beteiligter Autofahrer kam verletzt in ein Krankenhaus.

© 123RF/chalabala

Nach Angaben der Polizei waren der 35-jährige Biker und ein 54-jähriger Autofahrer am Nachmittag gegen 16.50 Uhr hintereinander auf der L91 in Fahrtrichtung Glessen unterwegs gewesen, als es aus noch nicht geklärter Ursache zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam.

Der 35-Jährige erlitt bei dem Crash derart schwere Verletzungen, dass er mit einem Rettungshubschrauber in eine Uniklinik geflogen werden musste.

Der Autofahrer erlitt leichte Blessuren und wurde von einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

"Zum Unfallhergang machten beide Unfallbeteiligte widersprüchliche Angaben", schilderte ein Polizeisprecher. Im Zuge der Ermittlungen werde derzeit geprüft, ob die beiden sich ein verbotenes Rennen geliefert hatten.

Die Fahrzeuge der beiden Männer wurden ebenso wie deren Führerscheine und Handys sichergestellt.