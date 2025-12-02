Seat brettert gegen Brückenpfeiler - 59-Jähriger stirbt im Krankenhaus

Kurz nach einem abscheulichen Unfall nahe Mettmann ist ein 59-Jähriger an seinen schweren Verletzungen gestorben.

Von Maurice Hossinger

Mettmann - Infolge eines tragischen Alleinunfalls bei Mettmann ist ein 59-Jähriger am frühen Dienstagmorgen gestorben.

Aus diesem weißen Seat konnten Zeugen den Mann noch befreien.
Aus diesem weißen Seat konnten Zeugen den Mann noch befreien.  © Patrick Schüller

Der Polizei zufolge sei der Mann gegen 1 Uhr mit seinem Seat Cupra auf dem Südring Richtung Mettmann gegen einen Brückenpfeiler gekracht.

Kurz zuvor soll er mit seinem Wagen aus noch ungeklärten Umständen nach rechts von der Straße abgekommen sein, heißt es.

Zeugen alarmierten daraufhin sofort die Polizei und zogen den zunächst schwer verletzten Mann aus seinem Wrack. In einem Krankenhaus erlag er schließlich seinen schlimmen Verletzungen.

Schwerer Unfall auf Landstraße: Hubschrauber fliegt Biker in Klinik, Polizei äußert Verdacht
NRW Unfall Schwerer Unfall auf Landstraße: Hubschrauber fliegt Biker in Klinik, Polizei äußert Verdacht

Der Südring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Zeugen erhielten Unterstützung von einem Notfallseelsorger.

Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich nach dem Crash um die Gefahrenstelle.
Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich nach dem Crash um die Gefahrenstelle.  © Patrick Schüller

Ermittlungen sollen nun Licht ins Dunkel bringen und klären, weshalb der Mann die Kontrolle über seinen Seat verloren hatte.

Titelfoto: Patrick Schüller

Mehr zum Thema NRW Unfall: