Seat brettert gegen Brückenpfeiler - 59-Jähriger stirbt im Krankenhaus
Mettmann - Infolge eines tragischen Alleinunfalls bei Mettmann ist ein 59-Jähriger am frühen Dienstagmorgen gestorben.
Der Polizei zufolge sei der Mann gegen 1 Uhr mit seinem Seat Cupra auf dem Südring Richtung Mettmann gegen einen Brückenpfeiler gekracht.
Kurz zuvor soll er mit seinem Wagen aus noch ungeklärten Umständen nach rechts von der Straße abgekommen sein, heißt es.
Zeugen alarmierten daraufhin sofort die Polizei und zogen den zunächst schwer verletzten Mann aus seinem Wrack. In einem Krankenhaus erlag er schließlich seinen schlimmen Verletzungen.
Der Südring wurde für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt. Die Zeugen erhielten Unterstützung von einem Notfallseelsorger.
Ermittlungen sollen nun Licht ins Dunkel bringen und klären, weshalb der Mann die Kontrolle über seinen Seat verloren hatte.
