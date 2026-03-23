Busse rasen ineinander: Mehrere Fahrgäste verletzt

Oberhausen - Am späten Sonntagabend sind in Nordrhein-Westfalen zwei Busse ineinander gerast. Sechs Personen wurden verletzt.

Insgesamt sechs Personen wurden infolge der Bus-Kollision verletzt. © Feuerwehr Oberhausen

Der Unfall ereignete sich gegen 22.13 Uhr in einer Unterführung an der Brücktorstraße in Oberhausen, wie die Feuerwehr mitteilte.

Dabei war ein Bus aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Bus aufgefahren.

Infolge des Unfalls wurden fünf Personen leicht und eine Person mittelschwer verletzt.

Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich insgesamt 22 Passagiere in beiden Fahrzeugen.