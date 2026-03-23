Busse rasen ineinander: Mehrere Fahrgäste verletzt
Oberhausen - Am späten Sonntagabend sind in Nordrhein-Westfalen zwei Busse ineinander gerast. Sechs Personen wurden verletzt.
Der Unfall ereignete sich gegen 22.13 Uhr in einer Unterführung an der Brücktorstraße in Oberhausen, wie die Feuerwehr mitteilte.
Dabei war ein Bus aus bisher ungeklärter Ursache auf einen vorausfahrenden Bus aufgefahren.
Infolge des Unfalls wurden fünf Personen leicht und eine Person mittelschwer verletzt.
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Zum Zeitpunkt der Kollision befanden sich insgesamt 22 Passagiere in beiden Fahrzeugen.
Nach etwa einer Stunde konnte der Rettungseinsatz beendet werden. Bildaufnahmen zeigen, wie die Frontscheibe des einen Busses völlig zersplittert ist.
Titelfoto: Feuerwehr Oberhausen