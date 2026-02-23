Kundin empört: Sparkasse verlangt nach Millionen-Einbruch Zinsen für Kredit

Gelsenkirchen - Nach dem spektakulären Millionen-Einbruch in eine Sparkasse in Gelsenkirchen verlangt die Bank von einer geschädigten Kundin nach Angaben der Frau mehr als sieben Prozent Zinsen für einen Überbrückungskredit.

Mehr als sieben Prozent Zinsen für Überbrückungskredit: Nach dem Einbruch in die Gelsenkirchener Sparkasse fühlt sich Kundin Astrid Kaiser (57) doppelt getroffen. © ---/dpa

"Ich hätte erwartet, wenn die Sparkasse von Unterstützung redet, dass man dieses Darlehen zinsfrei bekommt", sagte die 57-jährige Astrid Kaiser einem dpa-Reporter.

"Ich kann's ja auch zurückzahlen, wenn die Versicherung der Sparkasse das mir zustehende Geld überweist", sagte sie. Sie sehe sich jetzt "noch mehr als Opfer der Sparkasse", sagte die Kundin, denn die Sparkasse verdiene jetzt auch noch an ihr Geld.

Der Kredit sei nötig, weil sie mit Teilen des aus ihrem Schließfach gestohlenen Goldes eine bereits gebuchte Kreuzfahrt bezahlen wollte. Die Schließfächer sind mit maximal 10.300 Euro versichert.

Die Sparkasse erklärte auf Anfrage schriftlich, dass ihre Beraterinnen und Berater "stets ein offenes Ohr" für die Probleme der Kundschaft hätten. "Uns ist kein Fall bekannt, dass betroffene Kundinnen und Kunden aufgrund des Diebstahls in akute finanzielle Schwierigkeiten geraten sind."