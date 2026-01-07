Drogen- und Alkoholtest positiv: 35-Jährige kracht berauscht in Gegenverkehr

Burscheid - Bei einem Frontalzusammenstoß in Burscheid im Rheinisch-Bergischen Kreis sind zwei Frauen (35, 56) zum Teil schwer verletzt worden.

Der Opel wurde bei dem Frontalzusammenstoß stark demoliert und war nicht mehr fahrtauglich. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Nach ersten Erkenntnissen war eine 35-jährige Opel-Fahrerin aus Burscheid am Dienstagabend gegen 21 Uhr auf der K2 Richtung Paffenlöh unterwegs, teilte ein Polizeisprecher mit, wobei der Frau ein 56-jähriger Mazda-Fahrer aus Leverkusen entgegenkam, der auch eine Beifahrerin (54) an Bord hatte.

Als die Burscheiderin an einigen Autos vorbeifuhr, die auf der rechten Straßenseite geparkt hatten, geriet ihr Opel aus bislang unklarer Ursache in den Gegenverkehr und prallte dort frontal mit dem Mazda der beiden Leverkusener zusammen.

Während die Unfallverursacherin sich leichte Verletzungen zuzog und zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde, versorgten Sanitäter die 54-jährige Beifahrerin des anderen Wagens noch vor Ort, ehe sie zur stationären Behandlung in eine Klinik eingeliefert wurde.

Der Fahrer des Mazdas blieb unverletzt.