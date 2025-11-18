Einsturzgefahr: Dreister Brummi-Fahrer ergreift nach Unfall die Flucht

Iserlohn - Ein dreister Lastwagenfahrer hat auf einem Grundstück in Nordrhein-Westfalen rund 40.000 Euro Sachschaden hinterlassen und ist anschließend einfach davongedüst.

Das Carport sowie ein darunter geparktes Fahrzeug wurden stark beschädigt. © Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Nach dem fehlgeschlagenen Manöver des Brummi-Fahrers blieben am Hahnemannweg in Iserlohn (Märkischer Kreis) ein einsturzgefährdeter Carport sowie ein beschädigtes Auto zurück, wie die Kreispolizeibehörde am Dienstag mitteilte.

Anwohner hatten am Montagabend, gegen 18.15 Uhr, zunächst einen lauten Knall wahrgenommen.

Beim Blick nach draußen entdeckten sie das tonnenschwere Gefährt, wie es mit seinem Heck in den überdachten Auto-Stellplatz gedonnert war.

Das Verhalten des Lkw-Fahrers übertraf dabei alle Erwartungen: Nach seiner Bruch-Fahrt stieg der Mann zunächst aus, machte sich ein Bild von seinem verursachten Schaden und fuhr anschließend in Richtung Kuhloweg/Hellweg davon.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Unfalls.