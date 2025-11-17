Auf Einsatzfahrt: RTW rast kleinen Jungen um, zwei Beteiligte nicht mehr dienstfähig

Bergisch Gladbach - Im Rahmen einer Einsatzfahrt wurde in Bergisch Gladbach am Montagmorgen ein zehnjähriger Junge von einem Rettungswagen erfasst und schwer verletzt.

In Bergisch Gladbach wurde ein 10-jähriger Junge von einem Rettungswagen erfasst. (Symbolbild) © Marcus Brandt/dpa

Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der tragische Verkehrsunfall gegen 8 Uhr in der Straße "Braunsberg" im Stadtteil Herkenrath. Die Helfer waren zu diesem Zeitpunkt bereits zu einem anderen medizinischen Notfall unterwegs.

Unter Inanspruchnahme von Sonder- und Wegerechten fuhr der 36 Jahre alte RTW-Fahrer zunächst in Richtung Kürten. An einer Kreuzung in Höhe der dortigen Tankstelle wollte der Zehnjährige an einer Ampel bei Grün über die Straße gehen.

Zeitgleich rauschte der Rettungswagen bei Rotlicht über die Kreuzung. Dabei übersah der Fahrer den jungen Fußgänger und erfasste ihn mit seinem Fahrzeug. Die Besatzung des Rettungswagens kümmerte sich sofort um den Schwerverletzten.

Ein hinzugerufenes zweites Helferteam brachte den Schüler anschließend auf schnellstem Wege in eine nahegelegene Klinik. Zu diesem Zeitpunkt konnte eine Lebensgefahr nicht ausgeschlossen werden.