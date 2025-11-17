Crash nach Party: Suff-Teenie klaut Mamas Auto und rast mit 180 km/h in die Leitplanke

Kreuztal - Ein betrunkener 15-Jähriger ist mit dem Auto seiner Mutter bei Kreuztal im Siegerland gegen eine Leitplanke gerast. Alle fünf Insassen wurden leicht verletzt.

Die Polizeibeamten fanden das stark beschädigte Unfallauto zunächst verlassen vor. (Symbolbild) © Daniel Karmann/dpa

Wie die Polizei mitteilte, befand sich die Gruppe auf dem Rückweg von einer Party.

Mit bis zu 180 Kilometern pro Stunde sei der Jugendliche am Sonntagmorgen über die nasse Fahrbahn einer Bundesstraße gefahren und habe die Kontrolle über den Wagen verloren, hieß es weiter.

Er kollidierte mit der mittleren Leitplanke und kam schließlich auf dem Seitenstreifen zum Stehen. Dort fand die Polizei das Auto – stark beschädigt und verlassen.

In unmittelbarer Nähe trafen die Beamten dann auf die fünf Insassen: den 15-Jährigen, seine 17-jährige Schwester, einen 23-Jährigen, einen 27-Jährigen und einen 40-Jährigen – alle waren betrunken.

Beim Fahrer ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 1,4 Promille. Die Polizei schätzt den Sachschaden am Auto auf etwa 20.000 Euro.

