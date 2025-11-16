Mann verliert Kontrolle über seinen BMW: Geisterfahrer verursacht Unfall auf A4

Aachen/Düren - Ein Geisterfahrer hat am Samstagabend für Verkehrschaos auf der A4 zwischen Aachen und Düren gesorgt.

Immer wieder sorgen Falschfahrer für Chaos auf den deutschen Autobahnen. (Symbolbild) © Tobias Hase/dpa

Gegen 21.25 Uhr hatten mehrere Anrufer die Polizei alarmiert und von einem Falschfahrer in einem kleinen, dunklen SUV berichtet, der zunächst auf der A544 und anschließend der A4 unterwegs gewesen sein soll.

Unter anderem hatte er dabei das Autobahnkreuz Aachen sowie die Anschlussstellen Eschweiler-West und Eschweiler-Ost passiert.

Für einen 38-Jährigen hatte das Folgen: Beim Versuch, dem Geisterfahrer auf Höhe der Abfahrt Weisweiler auszuweichen, verlor er die Kontrolle über seinen BMW und kam erst im Grünstreifen zum Stehen. Glücklicherweise blieb er unverletzt.

Eine 26-jährige Audi-Fahrerin musste ebenfalls ausweichen und erlitt einen Schock.

Die Fahndung nach dem bislang noch unbekannten SUV-Fahrer läuft. Das Verkehrskommissariat der Kölner Polizei ermittelt.