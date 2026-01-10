Fahranfänger kracht in Gegenverkehr: Sieben Menschen teils lebensgefährlich verletzt

Dülmen - Schwerer Unfall im Kreis Coesfeld: Ein 18-jähriger Autofahrer ist am Freitagabend frontal mit einem anderen Wagen zusammengekracht. Sieben Personen wurden zum Teil lebensgefährlich verletzt.

Eines der Unfallautos ist nur noch schwer als solches zu erkennen. © Justin Brosch/dpa

Das Unglück geschah gegen 21.40 Uhr auf der Straße Nordlandwehr in Dülmen. Der Fahranfänger aus Coesfeld war mit drei weiteren Insassen in Richtung Coesfelder Straße unterwegs, als er auf Höhe von "Am alten Stadion" plötzlich die Kontrolle über seinen Wagen verloren habe, so die Polizei.

Das Auto geriet in den Gegenverkehr und krachte frontal in das Fahrzeug eines 20-Jährigen aus Dülmen, der mit zwei weiteren Personen unterwegs war.

Alle sieben Personen aus beiden Fahrzeugen erlitten teils lebensgefährliche Verletzungen, teilweise sollen sie eingeklemmt gewesen sein, sodass sie von der Feuerwehr befreit werden mussten.

Die Verletzten wurden vom Rettungsdienst und einem Hubschrauber in Kliniken geflogen. Beide Autos wurden völlig zerstört und mussten abgeschleppt werden.