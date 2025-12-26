Feuer-Crash: Autos stehen in Vollbrand - vier Personen in Klinik gebracht

Remscheid - Auf der Autobahn bei Remscheid in Fahrtrichtung Dortmund ist es am 2. Weihnachtstag zu einem schweren Unfall mit vier Autos gekommen. Insgesamt waren acht Personen an dem Crash beteiligt.

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn bei Remscheid wurden vier Personen verletzt. © Feuerwehr Remscheid

Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr alarmiert worden.

Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Remscheid-Lennep war es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Während einer der Wagen unmittelbar danach lichterloh brannte, hatte der andere im Heckbereich Feuer gefangen.

Unverzüglich wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Glätte sorgte für erschwerte Bedingungen beim Löschen des Feuers, weshalb die Autobahnmeisterei zur Unterstützung hinzugezogen wurde.

Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall beteiligt und acht Personen betroffen. Vier von ihnen mussten aufgrund leichter Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.