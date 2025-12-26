Feuer-Crash: Autos stehen in Vollbrand - vier Personen in Klinik gebracht
Remscheid - Auf der Autobahn bei Remscheid in Fahrtrichtung Dortmund ist es am 2. Weihnachtstag zu einem schweren Unfall mit vier Autos gekommen. Insgesamt waren acht Personen an dem Crash beteiligt.
Wie die Feuerwehr mitteilte, seien die Einsatzkräfte gegen 6.30 Uhr alarmiert worden.
Etwa einen Kilometer vor der Anschlussstelle Remscheid-Lennep war es zu einer Kollision zwischen zwei Autos gekommen. Während einer der Wagen unmittelbar danach lichterloh brannte, hatte der andere im Heckbereich Feuer gefangen.
Unverzüglich wurde ein Trupp unter Atemschutz zur Brandbekämpfung eingesetzt. Glätte sorgte für erschwerte Bedingungen beim Löschen des Feuers, weshalb die Autobahnmeisterei zur Unterstützung hinzugezogen wurde.
Insgesamt waren vier Autos an dem Unfall beteiligt und acht Personen betroffen. Vier von ihnen mussten aufgrund leichter Verletzungen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden.
Zwei Fahrspuren weiterhin gesperrt
22 Kräfte der Feuerwehr konnten den Einsatz gegen acht Uhr wieder beenden. Für die gesamte Zeit mussten alle Fahrspuren gesperrt werden. Derzeit ist die linke Fahrspur wieder freigegeben.
Wie lange die beiden übrigen Spuren gesperrt bleiben, ist derzeit nicht klar, da insgesamt vier Wagen geborgen werden müssen.
Titelfoto: Feuerwehr Remscheid