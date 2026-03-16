Freund verlor die Kontrolle: Schwangere Frau (18) wird aus Auto geschleudert und stirbt

Löhne (NRW) - Bei einem Unfall mit einem PS-starken Auto ist eine schwangere 18-Jährige in Ostwestfalen gestorben. Vier weitere junge Menschen in dem Fahrzeug wurden verletzt, als das Auto gegen einen Baum krachte.

Die 18-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert. Sie und ihr ungeborenes Kind hatten keine Chance. © Christian Müller/dpa

Der 19 Jahre alte Fahrer habe am Sonntagabend die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen einen Baum gekracht, sagte ein Polizeisprecher.

Zwei Frauen auf dem Rücksitz seien bei dem Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert worden.