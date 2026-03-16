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Freund verlor die Kontrolle: Schwangere Frau (18) wird aus Auto geschleudert und stirbt

Ein Auto mit fünf jungen Menschen kracht gegen einen Baum. Einer jungen Frau und ihrem ungeborenen Kind können die Rettungskräfte nicht mehr helfen.

Von Marc Herwig

Löhne (NRW) - Bei einem Unfall mit einem PS-starken Auto ist eine schwangere 18-Jährige in Ostwestfalen gestorben. Vier weitere junge Menschen in dem Fahrzeug wurden verletzt, als das Auto gegen einen Baum krachte.

Die 18-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert. Sie und ihr ungeborenes Kind hatten keine Chance.
Die 18-Jährige wurde aus dem Auto geschleudert. Sie und ihr ungeborenes Kind hatten keine Chance.  © Christian Müller/dpa

Der 19 Jahre alte Fahrer habe am Sonntagabend die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und sei gegen einen Baum gekracht, sagte ein Polizeisprecher. 

Zwei Frauen auf dem Rücksitz seien bei dem Aufprall aus dem Fahrzeug geschleudert worden.

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Die schwangere 18-Jährige starb an den Folgen der Verletzungen, außerdem wurde eine 21-Jährige schwer verletzt.

Ob die Frauen angeschnallt gewesen seien, werde nun ermittelt.

Titelfoto: Christian Müller/dpa

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