Gegen Laterne und Mauer gekracht: Feuerwehr rettet eingeklemmten Fahrer

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Bei einem schweren Unfall am Samstagvormittag in Mettmann krachte ein Autofahrer gegen eine Mauer und wurde dabei schwer verletzt.

Von Alina Eultgem

Mettmann - Schwerer Unfall am Samstagvormittag in Mettmann: Ein Autofahrer verlor auf der Talstraße (K37) die Kontrolle über seinen Wagen und krachte gegen eine Straßenlaterne sowie eine Mauer.

Nach dem heftigen Aufprall gegen eine Straßenlaterne und eine Mauer blieb das Auto auf der Seite liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer befreien.
Nach dem heftigen Aufprall gegen eine Straßenlaterne und eine Mauer blieb das Auto auf der Seite liegen. Die Feuerwehr musste den Fahrer befreien.  © Feuerwehr Mettmann

Laut Feuerwehr ereignete sich der Unfall gegen 10 Uhr. Warum der Fahrer von der Fahrbahn abkam, ist bislang noch unklar.

Durch den heftigen Aufprall kippte das Auto auf die Seite und der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeschlossen.

Mehrere Einsatzkräfte befreiten ihn über die herausgetrennte Frontscheibe aus dem Wagen.

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Durch den Unfall wurde er schwer verletzt und musste zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik gebracht werden.

Die Einsatzkräfte retteten den eingeschlossenen Fahrer über die herausgetrennte Frontscheibe. Der Mann kam schwer verletzt in eine Spezialklinik.
Die Einsatzkräfte retteten den eingeschlossenen Fahrer über die herausgetrennte Frontscheibe. Der Mann kam schwer verletzt in eine Spezialklinik.  © Feuerwehr Mettmann

Die Feuerwehr Mettmann war mit fünf Fahrzeugen und elf Einsatzkräften im Einsatz. Nach rund einer Stunde übernahm die Polizei die Unfallstelle.

Titelfoto: Feuerwehr Mettmann

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