Geisterfahrer kracht auf A3 in Gegenverkehr: Ein Toter, drei Verletzte

Ein Geisterfahrer ist am Montagabend auf der A3 bei Erkrath in den Gegenverkehr geraten und tödlich verunglückt.

Von Laura Miemczyk

Erkrath - Ein Geisterfahrer ist am Montagabend auf der A3 bei Erkrath tödlich verunglückt. Drei weitere Menschen wurden bei dem schweren Unfall im Kreis Mettmann verletzt.

Die beteiligten Autos wurden bei dem Unfall auf der A3 völlig zerstört.
Nach Angaben der Polizei war der Falschfahrer am späten Abend auf der A3 Richtung Oberhausen unterwegs, als sein Wagen aus unklarer Ursache in den Gegenverkehr geriet und dort mit zwei weiteren Autos zusammenstieß.

Als die Feuerwehr die kurz vor dem Parkplatz Stinderhof gelegene Einsatzstelle wenig später erreichte, bot sich den Kräften ein Trümmerfeld, das sich über alle Fahrspuren erstreckte.

Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden - es bildete sich ein langer Stau. Nur für Lkw sei eine Spur geöffnet worden, wie es hieß.

Großalarm am NRW-Landtag: Ursache harmloser als gedacht
Ein Verkehrsunfallaufnahme-Team der Polizei Düsseldorf sicherte vor Ort die Spuren. Auch ein Notarzt war im Einsatz, wie Bilder vom Unfallort zeigen.

Neben einem Toten wurden bei dem schweren Crash drei weitere Menschen verletzt.
Die Autobahn musste für mehrere Stunden gesperrt werden.
Zur Schwere der Verletzungen der beteiligten Personen lagen zunächst noch keine Informationen vor.

Zum Start des Berufsverkehrs sollte die A3 am Dienstagmorgen wieder freigegeben werden.

