Stoppschild übersehen: Unachtsamkeit endet in heftigem Unfall

Velbert - Ein böser Start in den Montagmorgen: An der Kreuzung Kettwiger Straße/Hildegardstraße krachten in Velbert gleich drei Autos zusammen. Ein 62-Jähriger wurde dabei schwer verletzt.

Rettungskräfte kümmerten sich am Montagmorgen um die Verletzten. © Polizei Mettmann

Nach ersten Infos der Polizei wollte ein 59-Jähriger mit seinem Wagen an der Kreuzung nach links abbiegen. Dabei übersah er offenbar ein Stoppschild und hielt nicht an.

Ein Opel, der auf der Kettwiger Straße unterwegs war, konnte nicht mehr ausweichen, geriet ins Schleudern und knallte direkt gegen den entgegenkommenden VW Passat eines 43-Jährigen.

Der Opel-Fahrer kam mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus. Der Passat-Fahrer wurde leicht verletzt.