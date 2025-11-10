Seat und Nissan krachen frontal ineinander - Frau schwer verletzt

Monheim am Rhein - Bei einem Unfall in Monheim am Rhein (Kreis Mettmann) wurde eine 42-jährige Frau aus Leverkusen am Montagmorgen schwer verletzt.

Die beiden Unfallwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. © Kreispolizeibehörde Mettmann

Ersten Ermittlungen der Polizei zufolge war ein Mann (71) gegen 8.30 Uhr auf der Opladener Straße unvermittelt und ohne auf den weiteren Verkehr zu achten, von der rechten auf die linke Fahrspur gewechselt.

Um eine Kollision zu vermeiden, musste eine 66-jährige Nissan-Fahrerin in den Gegenverkehr ausweichen, wo sie frontal mit dem Seat Ibiza der Leverkusenerin zusammenprallte. Währenddessen setzte der 71-Jährige die Fahrt mit seinem VW Golf unberührt fort.

Die Seat-Fahrerin wurde bei dem Crash schwer verletzt. Sie wurde nach einer Erstversorgung am Unfallort durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Die Nissan-Fahrerin erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung ebenfalls in eine Klinik gebracht.