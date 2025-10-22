Junge Autofahrerin rutscht in Straßengraben und kracht gegen Baum

Overath - Bei einem Unfall in Overath (Rheinisch-Bergischer Kreis) hat sich eine Autofahrerin (20) schwere Verletzungen zugezogen. Rettungskräfte brachten die junge Frau in ein Krankenhaus.

Die VW-Fahrerin (20) rutschte bei dem Unfall in Overath erst in den Straßengraben und krachte dann gegen einen Baum. © Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis

Die 20-Jährige war nach Angaben der Polizei am Dienstagvormittag gegen 10.30 Uhr in ihrem VW auf der Straße Klefhaus im Stadtteil Brombach unterwegs, als sie aus bislang unklarer Ursache mit einem Reifen gegen den Bordstein einer dortigen Verkehrsinsel stieß.

Anschließend kam ihr Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr mehrere Meter im Grünstreifen einen Straßengraben herab, bis die 20-Jährige schließlich frontal gegen einen Baum krachte.

"Bei dem Aufprall lösten die Airbags auf der Fahrerseite aus, die Fahrerin konnte sich aber selbstständig aus dem Fahrzeuge befreien", schilderte ein Sprecher der Polizei.

Hinzualarmierte Rettungskräfte kümmerten sich um die junge Frau, ehe sie mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht wurde.

Ihr VW musste derweil abgeschleppt werden. An dem Fahrzeug entstand ein Sachschaden von mehreren tausend Euro.