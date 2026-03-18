Kleintransporter übersieht Motorrad: Für den Fahrer kommt jede Hilfe zu spät

Rheinbach - Tödlicher Unfall auf einer Landstraße in Nordrhein-Westfalen ! Für einen Motorradfahrer kam jede Hilfe zu spät.

In Rheinbach ist es zu einem tödlichen Unfall auf einer Landstraße gekommen. (Symbolbild) © Carsten Rehder/dpa

Wie ein Polizeisprecher mitteilte, sei ein 33-jähriger Mann mit seinem Kleintransporter gegen 16.40 Uhr auf der L 492 aus Hilberath kommend in Richtung Todenfeld gefahren.

An einem Feldweg wollte der Mann nach links abbiegen, doch dort kam es dann zu einer Kollision mit dem 57-jährigen Motorradfahrer.

Dieser war ebenfalls in Richtung Todenfeld unterwegs und wollte den Transporter gerade überholen, als es zum Zusammenstoß kam.

Durch den heftigen Crash erlitt der 57-Jährige schwerste Verletzungen. Trotz eingeleiteter Rettungsmaßnahmen kam jede Hilfe aber zu spät und er verstarb noch am Unfallort.

Während der Unfallaufnahme musste die Landstraße komplett gesperrt werden, weshalb es zu Beeinträchtigungen des Verkehrs kam. Zudem wurde ein speziell geschultes Unfallaufnahmeteam hinzugezogen.